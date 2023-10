Kiszel Tünde még mindig nem tudta feldolgozni, amit Donatella tett

Ahogy azt már lapunk is közölte, megjelent Kiszel Tünde 2024-es naptára, aminek idei témáját a 100 éves Disney inspirálta, a borítón pedig Barbie-nak öltözve pózolt. A szexi díva a Mokkában is stílszerűen, habos-babos rózsaszín ruhában jelent meg: miután elmesélte, miért éppen ezt a témát választotta, és hogy mennyi idő kell egy ilyen naptár összeállításához, szóba került a lánya, Hunyadi Donatella, és a Dancing with the Stars is.

Kiszel Tünde a Mokka vendége volt. Fotó: TV2/Mokka

Tünde elmesélte, hogy a lánya véleményét is rendszeresen kikéri a naptárai kapcsán: mint mondta, Donatella az ő fiatalos habitusával nagyon jó észrevételeket szokott tenni, az idei Disney mesehős tematikát is remek ötletnek találta. A műsorvezetők ezután dicsérettel illették a lány múltkori táncát, ami bővelkedett megható pillanatokban is.

Nem tudtam, milyen zenére táncolnak, azt meg főleg nem, hogy a végén még én is kapok virágot és fölhívnak a színpadra. Tényleg egy csoda volt, úgyhogy én végig sírtam, és még most is a hatása alatt vagyok!

- mondta el Kiszel Tünde, aki hozzátette, hogy egyáltalán nem szól bele a táncba, ez kizárólag Donatella és a táncpartnere, Bődi Dénes privilégiuma. A naptármodell egyébként sokáig nagyon féltette a lányát a médiától, és igyekezett megóvni őt: pontosan ezért nem vállalt el Donatella több műsort, noha nagyon sok helyre hívták.