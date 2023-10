Zokogva rohant el Donatella a kamerák elől: nem készült még fel rá, hogy édesanyjával megtörténjen

A Dancing With the Stars hírességei ma ajánlhatják a számukra fontos személyeknek a táncukat Donatella gondolkodás nélkül édesanyját választotta, mert ő a legfontosabb személy az életében. Elmondta, hogy tudja, hogy nem az ő szabad döntése volt az, hogy már kiskorában szerepeljen a médiában, és emiatt volt egy dackorszaka is, de ezen már túllendült. Donatella és Tünde a kamerák előtt sírták el magukat, s végül Donatella kirohant a kamerák elől, amikor arra gondolt, hogy édesanyja egy napon már nem lesz.