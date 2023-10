Nagy a baj: utcára kerülhet a színésznő, akinek a hangját minden Jóbarátok-rajongó ismeri

Kiss Erika neve és arca valószínűleg nem mond sokat a fiataloknak, de hangját biztosan felismeri számtalan korosztály. Hiszen a színésznő rengeteg külföldi filmben és sorozatban dolgozott azon, hogy az adott karakterek magyarul szólaljanak meg. Erika olyan karaktereknek kölcsönözte ikonikus hangját, mint a Beépített szépség 2-ben Dolly Parton, vagy a Harry Potter filmek egyik legellenszenvesebb karakterének, Dolores Umbridge-nek. De talán a rengeteg szinkronszerep közül is a legismertebb karakter, akit magyarul szólaltatott meg az nem, más mint a Jóbarátok című sorozatból ismert Monica. A sorozatot még a késői ’90-es években kezdték el vetíteni Magyarországon, aminek a mai napig töretlen a sikere.

Kiss Erika legismertebb szinkronszerepe, Monica Geller a Jóbarátokból (Fotó: Youtube, AFP, Warner Bros. studio)

Főként szinkron szerepeiről ismert művésznő színházban és magyar sorozatokban is feltűnt. Ide tartozik például a Jóban Rosszban, vagy a Mintaapák. Azt gondolhatnánk, hogy egy ennyire ismert, és foglalkoztatott szinkronszínésznek nem lehetnek gondjai. Azonban a napokban egy meglepő felhívást tett ki a a közösségi oldalára Kiss Erika, ahol segítséget kér, mert szeretett otthonát elveszítheti.

„A művésznő 30 éve szórakoztat minket kitűnő szakmai munkásságával, ám most segítségre szorul. Szeretett otthonuk veszélybe került, így kérünk ha teheted segítsd őket” – írja a közlemény a színművésznő közösségi oldalán, amit később még jobban is kifejtett.

Kedvesek, baj van! Szerdán végleg elveszítem az otthonomat. Három milliót kellene összeszednem 2 nap alatt!!! Ami szinte lehetetlen. Segítséget kérek. Ha tudtok….nagyon szépen köszönöm

– írta a huszonnégy óráig látható történetében a színművésznő, amit a kolléganője, Pikali Gerda is megosztott.

Bíró Ica is került már hasonló helyzetbe

Az utóbbi években nem Kiss Erika volt az egyetlen ismert ember, akinek sajnos el kell hagynia az otthonát. Pár évvel ezelőtt a Metal Lady-ként ismert Bíró Ica is arra kényszerült, hogy kiköltözzön lakásából. A Bors korábban arról számolt be, hogy hitelt vett fel, aminek az egekbe szökött törlesztőrészletét nem tudta fizetni. Icát lesújtottak a történtek, de igazi túlélőként ismét talpra állt és több területen is igyekezett kipróbálnia magát. Végül a média felé vette az irányt, és jelenleg riporterként dolgozik a Buda környéki Televíziónál.