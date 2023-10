Király Linda bevallotta, hátrányból indul a Dancing with the Starsban

Október 14-én rajtol a Tv2 nagy sikerű táncos show-műsorának negyedik évada. Minden pár nagy erőkkel készül rá, és nagyon izgatottak. Így van ezzel Király Linda és Suti András. Az énekesnő bevallotta, hogy időközben rájött, nem is tudta mire vállalkozott igazán, de minden percét élvezi az egésznek, és már nagyon várja, hogy színpadra léphessenek.

Király Linda és Suti András már nagyon várják a rajtot Fotó: TV2

Annak ellenére, hogy minden porcikám fáj, nagyon szeretem. Én már ezzel nyertem

– mesélte mosolyogva Linda, aki szerint a tánc hihetetlen kemény, keményebb, mint bármilyen más mozgásforma. Rendkívül hálás partnerének, mert elviseli őt, és a hülyeségeit is.

Az énekesnő bevallotta, hogy nagyon lámpalázas típus, így kíváncsi lesz, mi lesz vele a táncparketten. Elmondta, énekléskor is, minden színpadra lépés előtt le kell küzdenie saját félelmeit. Általában csak akkor szokott megnyugodni, mikor érzi a közönség felől az energiaáramlást. Ennek ellenére várja a szombatokat, még akkor is, ha számára a tánc egy új dolog, és akkor is, ha már szerinte eleve egy kisebb hátránnyal indul.

Már eleve van egy enyhe nyomás rajtam azzal, hogy nem táncos alkatúként vagyok itt

– osztotta meg félelmét. Szeretné a legtöbbet kihozni az egészből, pozitívan hozzáállni az egészhez, és példát mutatni a hozzá hasonló nőknek is, hogy ők is lehetnek dögösek és szexik is.