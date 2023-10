Jövő hét szombaton mindenki táncra perdül, elkezdődik a Dancing with the Stars! A sztárpárok minden napjukat a stúdióban és a táncteremben töltik, Eszenyi Enikő egy fárasztó nap után jelentkezett be közösségi-oldalán.

Harisnyában videózta magát

Sminkpróba után, különleges kalapban, de hiányos öltözetben köszöntötte rajongóit a telefonja kameráján keresztül a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő.

„Pihengetek. Reggel óta nyomtuk” – ismerte el a színésznő, majd öltözékére magyarázatot adva elárulta: a sminkelés esetleges maszatolása miatt a fellépőruhája helyett csupán egy inget vett fel, alul pedig csak harisnyában volt, így csak a felsőtestére irányította a fókuszt.

„Csodás a csapat, mindenki odaadó és kedves, szeretetteljes. Fáradt vagyok, de nagyon boldog, jól érzem itt magam” – szögezte le Eszenyi, majd azért elismerte, vannak fájdalmai a próbák miatt.

Bercivel barátok lettek

„Nagyon-nagyon fáj a lábam, főleg a talpam. Pedig Berci tegnap adott három kenőcsöt is. Egyet a talpamra, a másik kettő lazító. Azért ez a sok próba nagyon megterhelő” – tette hozzá a művésznő, utalva rá, hogy fiatal tánctanára, a Dancing with the Stars korábbi évadának győztesére, Hegyes Berci igyekezett enyhíteni a lábfájásán. Úgy fest, nagyon jó, baráti kapcsolat alakult ki köztük, nemrég arról számolt be a Borsnak, hogy Enikő kacsacombbal és házi savanyúsággal lepte meg egy hosszú próba után a táncost. De „vetélytársaival" is jóban van: videóbejelentkezésében meglátogatta öltözőjében Radics Gigit és Király Lindát, akik elárulták, napi 4-5, de akár hat órát is ropják!