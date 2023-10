Heti top 5: Tóth Gabi és Sydney után újabb híresség szakított

Kulcsár Edina lassan tíz éve éli reflektorfényben az életét, mégsem foglalkozott soha ennyit a közvélemény a külsejével, mint most. Hogy a nagy érdeklődésnek mi az oka, azt kár is fejtegetni: szinte biztos, hogy amióta G.w.M felesége lett és kisbabát is szült a balhés rappernek, azóta folyamatosan az érdeklődés középpontjában van. Most épp azon akadt ki mindenki, hogy annyira szőke lett a haja, hogy lassan úgy néz ki, mint egy Barbie baba.

Szakítottak Rékasiék

Rékasi Károly és Détár Enikő közös gyermeke, Rékasi Zsigmond a nyáron még nagyon szerelmes volt, nem csoda, hogy úgy gondolta, hogy a kedvesével, Melittával elvállalják a szereplést a TV2 új évaddal jelentkező műsorában, a Párharcban. A párosok versenyébe jellemzően olyan szerelmesek mennek, akik biztosak benne, hogy elég erős a kapcsolatuk ahhoz, hogy extrém megpróbáltatásokon vegyenek részt... Rékasiék sajnos elszámolták magukat, a műsor sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy sajnos a forgatás után nem sokkal szétmentek.

Kiborulás a Dancing with the Starsban

Nagy meglepetésre szombat este Eszenyi Enikőnek kellett távoznia a TV2 táncos műsorából. A helyszínről jelentkező tudósítónk szerint a nézőtéren ülők többsége megdöbbent a végeredményen, hiszen a színésznő szerintük nagyon is jól teljesített a versenyben. A szavazás végeredménye szerint három duó került veszélyzónába: Hunyadi Donatella és párja, Eszenyi Enikő és párja, és Király Lindáék. Végül Eszenyiék búcsúztak.

Eszenyi Enikő számára véget ért a verseny – Fotó: TV2

A szakítások éve

2023-ban olyan sok ismert pár ment szét, hogy lassan képtelenség fejben tartani. Az egykori álompárok között van Tóth Gabi és Krausz Gábor, illetve Sydney van den Bosch és férje is, akik öt éve éltek házasságban. A legújabb szakítós hír Angliából érkezett, véget ért a kapcsolata Lily Allennek és David Harbour-nek. Az énekesnő ugyan még nem jelentette be hivatalosan a hírt, de a közösségi oldalain már megszüntetett minden kapcsolatot a férjével.

Négyszeres nagynéni

Katalin hercegné négyszeres nagynéni lett, hiszen október elején vált apukává a testvére, James Middleton, akinek kisfia született. A 36 éves Middleton azt írta egy Instagram-posztban, hogy hiába igyekezett felkészülni az apaságra, nem gondolta volna, hogy a szülővé válás ennyi érzelmet hoz ki belőle.