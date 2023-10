Előtte-utána felvétel: Kulcsár Edina már olyan szőke, mint egy Barbie baba

Korábban a Bors foglalkozott azzal a kérdéskörrel, hogy milyen jelentős változáson ment keresztül mostanában Kulcsár Edina. Azt mindenki láthatja, hogy Csuti mellett annak idején egy egészen más nő volt: akkor is tele volt élettel és mindig vidámnak mutatkozott, G.w.M mellett azonban külsőre és belsőre is megváltozott. Igazi asszony lett belőle, és már a haját is másképpen hordja.

Kulcsár Edina búcsút vett a barna hajnak Fotó: YouTube

Kulcsár Edina sötét hajú szépőségként égett bele az emberek emlékezetébe. Így nyerte sorra a szépségversenyeket, így volt esélyes arra, hogy akár a Miss World címet is elnyerje. Időközönként azonban a nők változásokat kívánnak, s mivel Edina életében sok dolog új, a küllemében is megújult.

Már korábban is szőkére festette a haját, a sötét haj azonban hajlamos könnyen kidobni a színt. Edina azonban tudja, hogy nem hanyagolhatja el a szőkítést, éppen ezért most tovább világosította, az eredmény pedig egyszerűen mesés.

