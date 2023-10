Kulcsár Edina sokkolta a rajongóit: megmutatta a valóságot, így még sosem láthattuk

Egy kis valóság!✨

Többnyire beállított képek tömkelege jön velünk szemben a Social felületeket, így gondoltam, hogy egy picit kiállok a sorból és megosztom veletek ezt a fotót, amit anyukám készített, elmondása szerint azért, mert ő ritkán lát engem így.🙈

Nagyon komolyan vettem ezt a feladatot, mert örültem, hogy most is akadt valami, amivel viszonozhatom a Mamámnak azt a sok mindent amit kaptam tőle, és ezt most abban tudtam megtenni, hogy megvarrtam a szoknyáját. Ő nem az a típus aki kibodna bármit is. Addig hord egy ruhadarabot ameddig csak lehet, ezzel sem pazarol és figyel a környezetére.❤️

Anyukám amúgy varrónő, így valószínű gyorsabban és szebben is meg tudta volna csinálni, de jól esett, hogy én varrhattam meg.😌🥰

❤️Tettekben mutatkozik meg a szeretet!❤️