"Furcsállom, ha valakinek ez nem jött át!" - Csalódottan távozott Sydney van den Bosch

Sydney van den Bosch és partnere, Ádám Csaba lettek a Dancing with the Stars második adásának kiesői, akik könnyek között lejtették el búcsútáncukat a parketten, és később is szomorúan adtak nyilatkozatot a távozásukkal kapcsolatban.

Sydney van den Bosh és Ádám Csaba. Fotó: tv2

Bár Sydney igyekezett tartani magát és elmondása szerint így is nyertesekként hagyják maguk mögött a táncparkettet, látszott rajta a szomorúság, partnere pedig - aki Szlovákiából jött át a műsor kedvéért -, egyértelműen csalódottan vette tudomásul, hogy nem jutottak tovább.

Mindketten azt vallották, nagyon meglepődtek a kiesésükön, mivel rengeteg időt, energiát fektettek abba, hogy minél jobb legyen az e heti produkciójuk. Szerintük nincs magyarázat arra, miért nekik kellett távozniuk, és nem tudják, hol ment félre a produkció.

Furcsállom azt, ha valakinek ez nem jött át. Tényleg ez nem volt se flitter, sem glitter, hanem ez csak arról szólt, hogy ez egy örömtánc volt

- mondta el a modell, aki különösen azért sajnálja a kiesést, mivel a soron következő kortárs tánc Csaba - amit elképesztően jól össze is rakott - kedvence lett volna.