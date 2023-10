Forrnak az indulatok, Katalin hercegné szülei ellen indul lejárató kampány

Mint kiderült, a beszállítók számláit nem fizették ki a Party Pieces nevű vállalkozás csődje miatt, amelyet Katalin hercegné szülei adtak el, nem sokkal a csőd előtt. A Party Piecest, amely dekorációs kellékeket árult, 1987-ben alapították Katalin szülei. A nyáron ment csődbe, akkor a cég már nem állt a Middletonok tulajdonában, de a házaspárt azzal vádolják, hogy a számlákat már akkor sem rendezték, amikor még nem állt csődeljárás alatt a cég.

A hercegné élete sem mindig olyan gondtalan, mint ahogy azt mutatja. (Fotó: Northfoto)

A helyiek azt várják, hogy az adósságokat Katalin családja állja, mivel úgy gondolják, hogy Katalin szülei is hozzáférnek a királyi család vagyonához. A történtek hatására meglehetősen rosszindulatú üzenetek kerültek a lámpaoszlopokra és a fákra Berkshire-ben, amelyek Katalin szüleit célozzák. A faluban nem mindenki ért egyet a lejáratással, sokak szerint rendes családról van szó, akikkel szemben nem jogos így fellépni a szülőfalujukban. Ráadásul James és Pippa is a közelükben lakik, így nekik is szembe kell nézniük a felkavaró akcióval.