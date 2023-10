Először is megsütjük a szalonnát, majd hozzáadjuk a hagymát. Ha nagyon húsos a szalonna, akkor tegyünk alá még egy kis zsíradékot. Ha megpirul a hagymánk, hozzáadjuk a szeletelt paradicsomot, majd felöntjük egy kis paradicsomlével is, hogy legyen neki szaftos alapja. Összerottyantjuk, belerakjuk a paprikát, jó csípőset is, majd a végén darált hússal sűrítjük. Mi imádjuk ezt a receptet, és egyébként be kell vallanom, hogy a Guszti is nagyon jól meg tudja csinálni, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom!