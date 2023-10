Dögös: fürdőkádból posztolt Tolvai Reni – Fotó

Reni még tavaly árulta el, hogy összesen nem kevesebb mint 23 kilótól sikerült megszabadulnia az életmódváltásának köszönhetően. Már többször is elmondta, hogy, a sikerének egyik titka a dobozolásban rejlik, azaz saját maga főzi az ételeit, és ezeket viszi a fellépéseire is.

Tolvai Reni / Fotó: Végh István

Az énekesnő azóta is tartja a vágyott súlyt, sőt olyannyira büszke az eredményére, hogy fel is tekerte közösségi oldalán a szexiség mérőt. Legutóbb például csak egy szegecses övvel takarta el dús keblét.

Most pedig abba avatta be rajongóit, hogyan kapcsolódik ki egy koncert után. Reni ugyanis beült egy hatalmas kád vízbe, egy pohár borral a kezében. Ami igazán különlegessé teszi a képet, hogy csillogó ruhájával együtt mászott be a kádba. Egyik rajongója fel is tette a mindenkiben megfogalmazódó kérdést: „Miért nem meztelenül lazulsz?”