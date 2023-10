Dévényi Tibi bácsi legendás hódításairól már sokat hallottunk, hiszen a most 76 éves újságíró-lemezlovas-műsorvezető nagyon fiatalon csöppent bele a dolgok sűrűjébe, vagyis lett megkerülhetetlen alakja a hazai rock és beat koncertek világának. Tibi volt az a srác, aki a bulikon felkonferálta a zenekarokat, így aztán hamar el is terjedt róla, hogy a kor nagy szívtipróihoz rajta keresztül vezet az út. Ráadásul ő maga is jóképű volt, így a rajongó csajoknak nem esett nehezükre fogadni az udvarlását.

Dévényi Tibi bácsinak bizony vannak történetei szép számban Fotó: Szabolcs László

A testén keresztül vezetett a lányok útja

De vajon Dévényi Kucinak, ahogy akkoriban szólították őt zenész körökben, ki volt a kedvenc szárnysegédje abból a népes brigádból, akik az ország színpadjain állva sorra rabolták el a lányok, asszonyok szívét. Erre a kérdésre kereste a választ Bochkor Gábor a Retro Rádió kedd reggeli élő adásában.

"Igen, igen! Én voltam a legnagyobb csajozó, de az az idő már elmúlt. Azért tudtam az lenni, mert én konferáltam az összes menő zenekart, így a rajongók, akik felrohantak a színpadra, csak a testemen keresztül tudtak eljutni a zenészekhez.

Így aztán kihasználtam azt alkalmat, hogy csajozzak. Ezt soha nem szégyelltem

– kezdte Dévényi Tibor, majd elárulta, kik voltak azok a zenészek, aki fel tudták vele venni a versenyt, ha hódításról volt szó.

Igazi tinibálványok voltak Fotó: Fortepan/Nagy Erky, Bors

„Ha mi ketten megindultunk...”

"Gyakorlatilag a Bródy, aki nagyon nagy csajozó volt és a Révész Sanyiról ne is beszéljünk. Sanyika mindig velem akart aludni egy szobában, mert tudta, ha valahová elindulok akciózni, őt is viszem magammal. Kis srác volt még a Sanyi, de már akkor is imádták a lányok, de persze nem mindig ez számított. Ha mi ketten megindultunk az olyan volt, mint a Wehrmacht. Mondjuk úgy, hogy nem nagyon mutatta fel senki az elutasító táblát…" –idézte fel emlékeit a pontos labdák atyja.