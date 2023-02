Dévényi Tibor unokára vágyik: Kilátásban sincs a nagypapaság

Dévényi Tibor nemrég töltötte be a 76. életévét. A lemezlovas még most is aktívan dolgozik, manapság a Retro Rádióban teljesíti a hallgatók kívánságait, mellette fellépni jár, minden szépen alakult az életében, kivéve egyet leszámítva. Mindenki Tibi bácsija boldog édesapa, azonban egyre inkább foglalkoztatja a gondolat, szívesen próbálná ki magát nagypapaként is.

„A két fiam valóságos öröm és büszkeség számomra, Dani harmincöt, Máté pedig huszonkét éves. A nagyobbik sikeres üzletember, saját étterme van a Pozsonyi úton, a kisebbik pedig a Corvinusra jár” – mondta a sorry! magazinnak a népszerű dj. „Szoros a kapcsolatom a gyerekeimmel, és ami még nagyobb öröm számomra, hogy látom, ők ketten mennyire szeretik egymást. Ebben a korban én már úgy vagyok, mint Márai Sándor volt: Várom a behívót, nem sürgetem, de nem is halogatom” – fűzte hozzá Dévényi.

Úgy érzi, ha valami történne vele, akkor nyugodt lenne, mert a fiai rendben vannak, és tudja, hogy nélküle is megállják a helyüket az életben. Mégsem alakult egyelőre tökéletesen a családi élet.

„Sajnálatos, hogy a mai modern fiatalok nem igazán akarnak kisbabát, és ezzel a fiaim sincsenek másként.”

Minden álma, hogy végre unokázhasson (Fotó: Bors)

Hiába mondom nekik, hogy az élet rohan, ezért nem bánnám, ha születne már kis unokám, de úgy látom, nincs kilátásban.

„Mindig azt vágják a fejemhez, hogy én is negyvenévesen nősültem meg először” – mesélte a Három kívánság ikonikus műsorvezetője, aki nemrég oltár elé állt szerelmével.

„Tavaly áprilisban történt a menyegző. Tizennégy éve voltunk már együtt, ezért is szerettem volna hivatalossá tenni. Úgy vélem, aki már több mint tíz éve együtt van a párjával, annak illik ezt meglépni. Szóval igen, megtörtént, a nyilvánosság teljes kizárásával összeházasodtunk Beával. Huszonhárom évet éltem az első feleségemmel, született két kisfiam, és miután hetvenöt elmúltam, úgy éreztem, egy hölgynek meg kell adni azt a pompát, amit a házasságkötés hordoz magában” – mondta a lapnak.