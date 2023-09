Most érkezett: Bochkor Gábor nagyon beteg, lemondták a reggeli adást is

Szomorú hírről számolt be a Retro Rádió Magyarország Instagram-oldala csütörtök reggel. Elárulták, hogy két műsorvezetőjük, Bochkor Gábor és Lovász László is lebetegedett, így hétfőig egészen biztosan nem fognak tudni szerepelni. A két bemondó hangjától azonban nem kell elbúcsúznia a rajongóknak, ugyanis a rádió összeállított egy Bochkor best of-ot, és a legviccesebb pillanataik gyűjteményét hallgathatjátok a frekvencián.

Lebetegedett Bochkor Gábor /Fotó: Bors

A mai reggel nem ennyire vidám, a srácok nem gyógyultak meg, így hétfőig pihennek kicsit. Mi pedig a legjobb adásokból állítottuk össze a mai és holnapi Best of Bochkort, hogy mindenki arcára mosolyt csaljunk. Tudjátok: a nevetés gyógyít. OK, lehet, hogy köhögést meg torokfájást nem - de egy próbát megér…

- írta a rádió a közösségi médiában. Mi innen is jobbulást kívánunk a két népszerű rádiósnak.