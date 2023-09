Kire ütött ez a gyerek? - egyáltalán nem hasonlít Salma Hayekre a lánya

Salma Hayek évtizedek óta örvend hatalmas népszerűségnek, a magánéletét mégis mindig a kameráktól távol élte, gyermekét óvta a reflektorfénytől. A színésznő 2007-ben ment feleségül a francia üzletmeberhez, François-Henri Pinault-hoz, akitől még abban az évben megszületett Valentina Paloma nevű lánya. A szőke szépség a külsejét ugyan az édesapjától örökölhette, de a személyisége nagyon is hasonlít az édesanyjáéra - írja a Szépítő Blog.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A tinédzser szenvedélye a fotózás, ezért mindig van nála egy analóg fényképezőgép, amivel főképp a barátait és a rokonait fotózza, édesanyja legnagyobb büszkeségére. A színésznő szerint művészlélek lánya - aki nem mellesleg fest is - sokra fogja vinni, a tanárai is elismeréssel beszélnek arról, hogyan látja a világot, milyen irányból közelíti meg a dolgokat. Emellett Valentina Paloma rajong Lana del Rey zenéiért, imád sminkelni, Salma Hayekhez hasonlóan parfümfüggő, és mivel az ízlésük is nagyon hasonló, gyakran kölcsönveszi édesanyja ruháit - amelyeket aztán néha-néha elfelejt visszaadni.