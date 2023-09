Hoppá: Lékai-Kiss Ramóna kényeztetésre vágyott, de nem a férjétől

Örülhetnek Lékai-Kiss Ramóna rajongói, ugyanis a csinos híresség nem csupán műsorvezetőként, hanem színésznőként is látható lesz hamarosan a TV2 képernyőjén: szerencsére ismételten feltűnik majd Stohl András mellett a Dancing with the Stars házigazdájaként, nem sokára pedig elvileg visszatér Trixiként a Hazatalálsz című izgalmas sorozat második évadában – természetesen már mindkettőt nagyon várják a nézők.

Lékai-Kiss Ramóna a férjével / Fotó: Knap Zoltán

Lékai-Kiss Ramóna a minap egy olyan posztot rakott ki magáról Instagramra, ami eléggé felkavarta az álló vizet, ugyanis a vágyairól, illetve egy kényeztető dologról is írt benne, majd feltett egy olyan kérdést, amire sokan szeretnék tudni a választ – azt pedig mondani sem kell, hogy a bejegyzésnél látható képeken fantasztikusan néz ki az álomszép műsorvezető.

Ma egy finom fürdőre vágyom, úgyhogy beszaladtam az Auchan Korzóra egy kényeztető habfürdőért! Amúgy inkább kád vagy zuhany?

– írta Lékai-Kiss Ramóna a poszthoz.

Lékai-Kiss Ramónának köszönhetően végre választ kaptunk a nagy kérdésre

Az eddigi visszajelzések alapján sokak számára meglepő módon végül a zuhany lett a befutó, vagyis végre megválaszolásra került a nagy kérdés, hála Lékai-Kiss Ramónának. A kicsit piszkosabb fantáziájú emberek viszont rögtön elkezdtek azon poénkodni, hogy a kényeztetést inkább a férjétől kéne kérnie a TV2 sztárjának, és nem a habfürdőktől.

Akit érdekel Lékai-Kiss Ramóna posztja, az ide kattintva megnézheti.

Nemrég amúgy nagy bejelentést tett Lékai-Kiss Ramóna, ugyanis hatalmas megtiszteltetésben részesült, és ennek rendkívül örült – alábbi cikkünkben eláruljuk a részleteket: