Lékai-Kiss Ramóna mindenkit meglepett a bejelentésével, hatalmas a műsorvezető öröme

Először színésznőként, majd műsorvezetőként hódította meg a nézőket Lékai-Kiss Ramóna, aki mára a magyar televíziózás egyik legfelkapottabb alakja lett, a közönség pedig az eddigi visszajelzések alapján egyenesen imádja őt – sőt, még szakmai elismerésben is részesült, ugyanis ő lett a tavalyi év legjobb női műsorvezetője, ezzel pedig még Ördög Nórát is sikerült maga mögé utasítania, ami már önmagában is hatalmas teljesítménynek számít.

Lékai-Kiss Ramóna / Fotó: TV2

Örülhetnek Lékai-Kiss Ramóna rajongói, ugyanis a csinos híresség manapság színésznőként és műsorvezetőként is jeleskedik: hamarosan újra láthatjuk őt a TV2 Hazatalálsz című izgalmas sorozatában Trixiként, illetve heteken belül a Dancing with the Stars házigazdájaként is visszatér Stohl András társaságában – a versenyzők között amúgy Tóth Gabi exe, a Séfek séfe című nagy sikerű gasztroműsorból ismert Krausz Gábor is ott lesz.

Kevés olyan felkapott sztár van, mint Lékai-Kiss Ramóna

Lékai-Kiss Ramóna keze rengeteg projektben benne van, szinte folyamatosan láthatjuk őt különböző márkák, termékek reklámarcaként. Ezért is lepődtek meg a minap olyan sokan, ugyanis olyan bejelentést tett, hogy sokan egyáltalán nem értik, hogy a rengeteg televíziós munka és a család mellett mégis hogyan van ideje ennyi mindenre.

Örömmel jelentem be Nektek, hogy egy 35 éves múlttal rendelkező innovatív prémium dekorkozmetikum nagykövete lettem

– írta Lékai-Kiss Ramóna a közösségi oldalán.

Mivel Lékai-Kiss Ramóna egy rendkívül népszerű sztár, így akármelyik márkával, céggel is dolgozik együtt, az valószínűleg nagyon jól fog járni, hiszen a hírességre rengetegen felnéznek, és elképesztően sokan követik őt Instagramon – már több, mint 421 ezres követőtáborral büszkélkedhet a platformon, ami kiemelkedően jó.

Ide kattintva lehet megtekinteni Lékai-Kiss Ramóna posztját, benne két fantasztikus képpel, amiken csodálatosan néz ki a híresség.