Szomorú hír érkezett: elhunyt a Marvel-filmek ikonja

70 éves korában elhunyt Lisa Lyon testépítő, modell, akiről a Marvel művészei Elektra karakterét formázták meg. Lyon már egy ideje küzdött a daganatos betegséggel, de pénteken legyőzte a rák egy San Fernando-i hospice otthonban - írja a New York Post.

Lyon volt az első női bodybuilder-bajnok 1980-ban, a testépítést ő tette népszerűvé a nők körében, oktatókönyvet is kiadott a témában. A sport mellett modellkedett is, többek között a Playboy számára is pózolt, és rövid szerepek erejéig feltűnt egy-egy filmben is.

"Ő a legjobb. Imádom őt" - írta a nőről Arnold Schwarzenegger, akivel többször is együtt edzett.