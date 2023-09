Győrfi Pál 40 éve van az Országos Mentőszolgálatnál

Győrfi Pált senkinek sem kell bemutatnunk, hiszen már több évtizede nyilatkozik az Országos Mentőszolgálat szóvivőjeként, sőt a koronavírus-járvány idején kicsit mindenki otthonába beköltözött, és mindenki családjának a részévé vált.

Negyven éve dolgozik a mentőszolgálatnál Győrfi Pál (Fotó: Bencsik Ádám)

Csütörtökön kerek évfordulót ünnepelhetett a népszerű mentőtiszt, ugyanis már 40 éve dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál. Győrfi Pál ezen alkalomból egy képet is megosztott, aminek egyik felén feltehetően egy fontos céges irat, szerződés látható, amin a munkába lépésének ideje olvasható. Másik felén pedig kollégái, akiktől ajándékba kapott egy pólót, ezzel a felirattal: Hivatás az életért! A szóvivő a kép alatt meg is emlékezett, és elmondta, mit érez a munkája iránt.

Napra pontosan 40 éve léptem be az Országos Mentőszolgálathoz! Azóta egyszerre a munkám és a hobbim, ez a világom közepe. Sohasem volt teher, minden nap kihívás és megtiszteltetés. Jutalmam, hogy tehetem

– írta a közösségi oldalán.

Munka közben randiztak a feleségével

Győrfi Pál és felesége immáron 17 éve alkotnak egy párt. A TV2 egyik műsorában azt is elmesélték, hogy az első randijuk egy nem mindennapi helyszínen volt.

„Elmentem az első randira, ami nagyon nehezen jött csak össze. Izgultam, hogy minden rendben legyen. De abban a pillanatban, hogy Adri kilépett a munkahelyéről, megszólalt a telefonom, hogy valami baleset van, és jó lenne, ha odamennék. Ott volt a dilemma, hogy mit csináljak: töröljük a randit vagy más megoldás szülessen? Végül eljött velem Adri a baleseti helyszínre! Azóta is erre hivatkozom: az első randin is tudta, hogy mit vállal” – mosolygott Győrfi Pál, akinek a felesége is hozzátette, hogy nem volt opció, hogy töröljék a randit!