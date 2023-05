"Az első randin is tudta, hogy mit vállal" − extrém helyszínen ismerkedett leendő feleségével Győrfi Pál

Győrfi Pál és felesége, Adrienn immár 17 éve alkot egy párt. Hogy milyen jól működnek együtt a képernyőn, játék közben, az kiderül csütörtök este a TV2 Ütős Ötös című műsorából. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője és csapata Détár Enikő kompániájával csap össze.

Győrfi Pál csapatát (jobbról balra) felesége, nagyfia, sógornője és egy barátnője erősíti Fotó: TV2

Baleseti helyszínen volt a randi

A műsorban Tilla kérdésére Győrfi Pál felidézi, hogyan alakult az első randija Adrienn-nel:

„Elmentem az első randira, ami nagyon nehezen jött csak össze. Izgultam, hogy minden rendben legyen. De abban a pillanatban, hogy Adri kilépett a munkahelyéről, megszólalt a telefonom, hogy valami baleset van, és jó lenne, ha odamennék. Ott volt a dilemma, hogy mit csináljak: töröljük a randit vagy más megoldás szülessen? Végül eljött velem Adri a baleseti helyszínre! Azóta is erre hivatkozom: az első randin is tudta, hogy mit vállal" − ismeri el nevetve a mentőtiszt, mire Adrienn is hozzáteszi: nem volt olyan opció, hogy lemondják a randit!

Kétszer esküdtek meg

A páros azóta is kitart egymás mellett − egy kisebb szünettel −, immár három gyermekes szülőként: Ádám 13 éves, Alíz 11, Lilla pedig 9. Szerelmüket azzal is kimutatják egymás és a világ felé, hogy kétszer is összeházasodtak. Először 2009-ben, Mauritiuson, szűk körben, anyakönyvvezető előtt mondták ki a boldogító igent. Tíz évvel később pedig templomban is örök hűséget fogadtak egymásnak – írja a Bors.

2019-ben Isten színe előtt is összekötötték életüket Fotó: Kapás Gerő

Még mindig nagy a szerelem

Valentin-napon a Borsnak nyilatkozva a mentőtiszt elárulta, igyekeznek havonta több alkalommal randevúzni, hogy életben tartsák a szikrát.

„Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen jó a házasságom. Még mindig nagyon szeretem Adrit, és hát, ő is elvisel engem" − fogalmazott nevetve, majd hozzátette: „Az intimitást persze nehéz fenntartani, mert nagyon sokat vagyunk együtt a gyerekekkel. Mire elalszanak, és befejezzük az elmaradt házimunkát, ki is dőlünk. Szerencsére a feleségem anyukája néha tud segíteni, bár sok az unoka, így nem ér rá mindig. Úgy vélem, az átlagnál gyakrabban, egy-két hetente eljutunk randizni: vacsorázni, moziba vagy színházba" − fogalmazott akkor.