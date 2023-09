Gwen Stefanival nosztalgiázott Király Viktor

Király Viktort ma már senkinek nem kell bemutatni, bariton hangját mindenki felismeri, ha megszólal a rádióban vagy a televízióban. A 39 éves énekes még a Megasztár negyedik évadában tűnt fel, ahol egészen a döntőig menetelt, amit meg is nyert. Azonban nem csak Magyarországon indult tehetségkutatókban. Ki ne emlékezne arra, amikor Viktor a tengerentúlon is próbált karriert építeni?!

Viktor testvérével, Király Lindával is többször fellépett (Fotó: Szabolcs Laci)

Ezért az itthoni sikereken felbuzdulva 2015-ben az amerikai Voice-ban is elindult, ahol Gwen Stefani volt a mentora. Nemrég egy videót is megosztott az adásból, amint az énekesnő ellátja jó tanácsokkal, a videóhoz egy rövid szöveget is írt Viktor.

Jaj, mit találtam! Egy videó, ami elkerülte a figyelmemet a Voice-időszakról! Felkészülés Gwen Stefanival, jaj de jók ezek az emlékek! Holnap jön ide Magyarországra az egyik nagyon jó voice-os haverom, egy hétig zenélni fogunk, így rám jött a nosztalgia

– írta a videóhoz Király Viktor.

De nem csak Viktornak szép emlék Gwen Stefanival közös munkája, hanem az ide érkező barátja is kommentelt a videóhoz, aki már várja, hogy találkozzon Viktorral.

Munkába temetkezik

Az elmúlt időszakban Király Viktor főként zenészekkel veszi körbe magát. Jelenleg is gőzerővel készül a szombaton megrendezésre kerülő Euro Jackpot Szuperkoncertre, amin Dr BRS-sel lép majd fel. Ennek kapcsán Viktor azt is elmondta, hogy most igyekszik a fellépésekre és a dalszövegírásra fókuszálni.

„Az elkövetkező időszakban szeretnék inkább a munkába temetkezni, és megalapozni a következő nyarat, hiszen szeretek előre gondolkodni” – mondta Viktor a Hot! magazinnak.