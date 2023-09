Ezeket az ételeket TILOS felszolgálni a királyi családnak

Mindenkinek lehetnek furcsa szokásai, így különc étkezési hagyományai is. Van, aki cukorral eszi azt, amit más sósan, savanyúságot falatozik olyasmihez, amihez más sosem enne csalamádét, míg mások, így a királyi család tagjai is, nem esznek bizonyos formákat – írja a Mindmegette.

A királyi család étkezési szokásairól könyvek és tévéműsorok is születtek, nem véletlenül, ugyanis rejtélyes és különleges világ az övék, melynek révén jobban megismerhetjük a brit uralkodókat és családtagjaikat. III. Károlynak például saját sószelencéje van, melyben speciális fűszerkeveréket tart, de a király azt is elvárja, hogy a kamra mindig legyen teli saját terményekkel.

Azt azonban csak kevesen tudják, hogy a formák tekintetében is vannak megkötések az udvarban. A szabályok közül az egyik legkülönlegesebb szerint a királynak és családjának nem szabad felszolgálni éles formájú, sarkos és hegyes ételeket, így egyszerű, mezei szendvicseket sem.

Mindennek egy régi babona az oka, mely szerint bárki, aki hegyes formájú étellel ajándékozza meg a királyi családot, az az angol trónra feni a fogát, és szeretné megdönteni az uralkodó hatalmát – írja az OK! az egykori királyi séfre, Graham Newbouldra hivatkozva, aki a babonáról a Secrets of the Royal Kitchen című dokumentumfilmben mesélt.

A lap felelevenített egy másik, hasonló babonás hiedelmet is, mely Viktória királynő férjéhez, Albert herceghez kapcsolódik. Albert állítólag úgy vélte, nem szerencsés olyan ételeket fogyasztani, melyek formája emlékeztet a koporsóra.