Krausz Gábor így élte meg az esküvőt, Medveczky Ilona 1,5 milliárdért árulja a villáját – ez történt a héten

A hazai hírességek ismét gondoskodtak arról, hogy róluk szóljanak a hírek… Elsőként érdemes megemlíteni Medveczky Ilonát, aki hosszú évtizedek után mára eljutott oda, hogy hajlandó lesz megválni a budai villájától. Az ingatlan a Mártonhegyen áll, örök panorámával rendelkezik és 800 nm-en terül el. A házhoz természetesen hatalmas, 1700 nm-es, ősfákkal teli kert és kinti medence is tartozik. A művésznő az adásvételről eddig nem volt hajlandó megszólalni, a házat egy ingatlanközvetítő oldalán fedezték fel az érdeklődők.

Medveczky Ilona több, mint 30 éve lakja a villát Fotó: Bors

Krausz Gábor nehéz napjai

Nem elég, hogy éppen válófélben van, a szomorú hír bejelentése előtt Krausz Gábor elment Tóth Gabival az énekesnő testvérének, Tóth Verának az esküvőjére. Hogy hogy érezte ott magát? Az esküvőről készült, egyébként nagyon igényes és megható videón az látszik, hogy egyetlen percet sem töltöttek Gabival egymás társaságában… Szerencsére a násznép többi tagja jól szórakozott, és ami a legfontosabb: Tóth Vera és Pauli Zoltán nagy napja tökéletesre sikerült.

Szabó Zsófi megmutatta

A műsorvezető különösen fontosnak tartja, hogy ne mutasson fotókat a kisfiáról, most azonban nem lehetett parancsolni a meghatódott anyai szívnek: hatéves kisfia elkezdte az óvoda nagy csoportját. A fontos eseményről Zsófi egy Instagram-posztban emlékezett meg, amely fotó azonban csak 24 óráig volt elérhető, így már sajnos nem tudjuk megmutatni.

Szabó Zsófi kisfia jövőre iskolás lesz Fotó: Ripost/Szabolcs László

Jön a baba Vajna Timinél?

Vajna Timi hosszú évek óta küzd azért, hogy édesanya lehessen. Andy Vajna özvegye tényleg mindent megtesz ezért, orvosi beavatkozások egész során esett át Amerikában és itthon is. Timi egyébként most kezdett bele az ötödik lombikprogramjába, ami a jelek szerint teljesen más tüneteket produkál a szervezetében, mint az eddigiek. Timi a közösségi oldalán számolt be arról, hogy puffadni kezdett a pocakja, ami persze nem csak terhesség lehet, de ő azért nagyon reménykedik…

Tilla baja

Till Attila több mint két évtizede áll a TV2 kamerái előtt, nincs olyan sikerműsor, ahol ne ő lenne a műsorvezető vagy legalábbis fontos főszereplő a képernyőn. Ezért is volt meglepő, hogy a Sztárban sztár leszek! válogatóján egy öltönyös férfi versenyző pattant mellé a színpadra, akitől amikor megkérdezték, hogy mit szeretne, közölte, hogy Tilla állását… A műsorvezető ugyan nagyot nevetett, de látni lehetett rajta, hogy nem volt őszinte a mosolya…