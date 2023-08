Vajna Timi árulkodó fotót posztolt: jön a baba?

Vajna Timi bármit megtenne azért, hogy kezében tarthassa saját kisbabáját. Kétség sem fér ahhoz, hogy az özvegy egy igazi harcos, hiszen hosszú évek óta küzd az álmáért, és kicsit sem érdekli milyen lelki és testi fájdalmakat kell átélnie közben. Nemrég kezdte el az ötödik lombikprogramot, a követőinek pedig azt is megmutatta, hogy a megtermékenyítés folyamata alatt számtalan injekciót kell beadnia magának. A dolog nehézsége az is, hogy van, ami a hasba, de van olyan is, amely a popsiba kerül. A leendő anyukát azonban ez sem tántorítja el...

Megvalósult Vajna Timi álma? Fotó: Markovics Gábor

Jön a baba Vajna Timinél?

Miután az özvegy rendszeresen megosztja a követőivel hogyan halad a lombikprogramjával, érthető, hogy kíváncsiak az újabb fejleményekre is. Most viszont csak egy képet kellett közzétennie, hogy beindítsa a találgatásokat – szúrta ki a Ripost. Valaki szerint ugyanis jöhet a baba a hírességnél. A legtöbben azonban felháborodtak ezen, ugyanis tapintatlannak gondolják a feltételezést, hiszen köztudott, hogy az özvegy régóta küzd egy babáért, a hormonkezelésektől pedig megváltozhatott a teste.

A terhes »pocak« ennyire hamar nem látszik. Ha puffadtabb is, amit én nem látok amúgy, az kis millió dolog miatt lehet

– fogalmazott valaki.

„Drukkolok, sajnos puffadhat azoktól a hormonoktól is, amiket szed, hogy teherbe essen” – osztotta meg véleményét egy másik hozzászóló, de persze akadtak olyanok, akik sokkal keményebben fogalmaztak. Viszont azt Timi sem tagadta sosem, hogy mennyire megviseli fizikailag és lelkileg is a küzdelem. A mindig hibátlan testén is nyomot hagyott a hormonkezelés, elmondása szerint a legutóbbi alkalom során tíz kilót hízott! Ám ő ezt is boldogan vállalja, hiszen nem érdekli, hogy hány kiló plusz szalad fel rá, miközben a gyermekéért harcol.