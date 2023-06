Évek óta szeretne édesanya lenni, most nagybeteg kismamának gyűjt pénzt Vajna Timi

Vajna Timinek szívügye a jótékonykodás. Nagy állatbarát lévén több menhelyet és szervezetet is támogat. Most pedig a szívének egy másik fontos ügy mellett áll ki.

Tragikus sorsú kismamán segített Vajna Timi (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Timi évek óta szeretne anyukává válni, ám eddig tragédiák sora lehetetlenítette el ettől. Nem csoda, ha szíven ütötte, mikor meglátta, egy amerikai anyával micsoda tragédia történt. Egy adománygyűjtő oldalon értesült Jackie esetéről, aki kilenc hónapos terhes volt, egy hét volt hátra a szülésig, amikor megrepedt egy aortája, és eszméletlenül összeesett. Férje azonnal kórházba vitte, ahol szimultán végeztek a kismamán császármetszést, és életmentő agyműtétet. A megrázó eset óta két hét telt el, s az anyuka még mindig kómában van, s az újszülött kislánya is speciális ellátásra szorult. A kismama nővére szervezett neki gyűjtést, Timi − aki feltehetően maga is szép összeggel támogathatta az anyuka felépülését − pedig arra kérte népes követőtáborát, ők is segítsenek, ha tudnak.

Timi küzd az anyaságért

Az üzletasszony hónapok óta küzd az anyaságért, ami nem adatik meg könnyen neki. Év elején tragikus hírről számolt be: karácsony után, 7,5 hetes terhesen elvesztette magzatát. Mint mondta, a lelki trauma mellett szörnyű fizikai fájdalmakat is átélt. Az álmát azonban nem adta fel, azután is próbált orvosi beavatkozások segítségével teherbe esni, még azt sem bánta, hogy a hormonkezelések miatt tíz kiló felszaladt rá. Legutóbb pedig spermabankból jelentkezett be, ami arra utalhat, immár társ nélkül próbálkozik tovább. Kálváriájába azért is enged betekintést a követőinek, hogy sorstársait segítse, bátorítsa.