Elon Musk mindenkit sokkolt a döntésével: bejelentést tett a Twitterről

Mint ismert, Elon Musk, az X (korábban Twitter) tulajdonosa és Linda Yaccarino, a cég vezérigazgatója július végén bejelentették, hogy a közösségi platform nevet és arculatot vált. Így a Twitter névből X lett, a kék madárkát pedig egy fekete X váltotta fel.

A Twitter már X – Fotó: Twitter (X)

Az X tulajdonosa pedig nemrégiben egy élő közvetítésben újabb változást jelentett be, mégpedig azt, hogy a közösségi oldalt fizetőssé teszi. Elon Musk egy alacsony havidíj bevezetése mellett döntött, ezzel is küzdve a „botok hatalmas seregei” ellen.

A milliárdos további részleteket nem árult el, így nem ismert, hogy a felhasználóknak majd mennyit kell fizetniük, illetve azt sem tudni, hogy a szolgáltatás tartalmazna-e extra funkciókat. A közösségi oldalon egyébként már most is van egy 9,6 fontos (több mint 4 ezer forint) prémium-előfizetés, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hosszabb bejegyzéseket írjanak és szerkesszék a meglévőket, valamint előnyben részesíti fiókjukat a keresési eredményekben is.

Mint ismert, Elon Musk 44 milliárd dollárért megvásárolta a Twittert, a céget megvádolták azzal, hogy engedi a dezinformáció, a rasszizmus, a nőgyűlölet és az antiszemitizmus terjedését a platformon. A milliárdos később döntött arról, hogy visszaállítják a korábban letiltott fiókokat, többek között Donald Trump volt amerikai elnökét és Andrew Tate-ét is – írja a Skynews.