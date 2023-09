Diána a síron túlról irányítja Meghan Markle-t – állítja a híres médium

Diana hercegnő sajnos úgy halt meg 1997-ben, hogy nem láthatta felnőni imádott fiait, Vilmos és Harry herceget, de Jasmine Anderson sztármédium szerint mindkettőjükre vigyáz.

Diána hercegné még most sem engedte el fia kezét Fotó: AFP

Mint azt tudjuk, az utóbbi években Harry herceg és felesége, Meghan Markle eltávolodott a brit királyi családtól, a velük való „szakítás” óta pedig csak tovább romlott a kapcsolatuk, a médium szerint azonban Diána mindezek ellenére támogatja őket még a síron túlról is. Sőt, Jasmine Anderson azt is tudni véli, hogy a néhai hercegné még arra is buzdítja Meghant, hogy kiadja a saját könyvét.

Diána segített Meghannak kigyógyulni a stresszből és a média negatív hatásaiból. Nagyon megnyugtatóan jelen van körülötte, és intuitív lökéseket ad Meghannak a saját könyve megírása körül

– mondta Anderson, aki szerint Diána még arra is próbálja „rávenni” Meghant, hogy hozzon létre egy alapítványt az online zaklatás áldozatainak megsegítésére.

Állítólag Diána nagyon büszke Harry hercegre, amiért annyi energiát áldozott arra, hogy megírja Tartalék című könyvét, ami nem mellesleg óriási botrányt kavart. De nem csak ez az egyetlen dolog, ami miatt büszke kisebbik fiára Diana.

Diana nagyon büszke Harryre a könyvében végzett munkára, a tévésorozatára, valamint az Afganisztánban töltött idejére, valamint arra, hogy hogyan viselte a halálát. A pálya széléről szurkol neki. Azt mondta, nem könnyű kimondani az igazságot, és bár ez sok embert felzaklatott a királyi családban, ez az ő igazsága, és ezt nem lehet tagadni

– ecsetelte a halottlátó a Daily Starnak.

Amiatt viszont aggódik a néhai hercegné, hogy Harry új sorozatával csak mélyülni fog szakadék Harry és családja között és már nem lesz visszaút a számára.