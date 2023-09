100 méter magasban, ablakpucolás közben kapták le Lukács Lacit Budapesten

Lukács Laciról köztudott, hogy nincs tériszonya, sőt! A zenész a rockzene mellett korábban extrémsportolt is, legnagyobb szenvedélye az ejtőernyőzés volt. De miután kétszer is kórházban kötött ki ejtőernyős baleset miatt, a banda kedvéért lemondott erről a szenvedélyéről. Most viszont újra nagyon magasan járt, a gyönyörű MOL székház oldalán egy kosárban videózták.

Lukács Laci nagyon élvezte a forgatást a magasban (Fotó: Tankcsapda)

Lukács Laci nem tériszonyos

Hogy mégis mit keresett ott, arról magát az énekest kérdeztük.

„Ablakot pucoltam éppen” – nevetett nagyot Lukács Laci.

A MOL-lal több, mint egy évtizede dolgozunk együtt, és miután láttuk a székházat kívül-belül, csiklandozta a fantáziánkat, hogy jó lenne itt klipet forgatni. S mivel ez az ő elképzelésükkel is egyezett és a legújabb, Pesten megjelent Isten dalunkhoz nem volt kimondott klip koncepció, így adódott az ötlet. Itt főleg a látvány és nem sztorimesélés volt a lényeg, szóval így kerültem csimpaszkodni az épület oldalára. Tudtuk, hogy ez jól fog kinézni, drónról is videózva, én meg nagyon élveztem. Az ember nem mindennap ereszkedik le 100 méter magasból egy ilyen kis lélekvesztőben, ami közben lifeg és neked úgy kell tenned, hogy te vagy a híres rock and roll sztár, és az éneklést még nem is említettem. Nagyon izgalmas volt, de persze nem csak ennyiből áll a klip, sok minden lesz még benne.

A Tankcsapda három zenészét úgy is lehet látni a videóban, ahogy eddig még nagyon kevesen látták.

„Na igen, öltönyben is vagyunk a klipben, nem is akármilyenben, de ennek külön sztorija van, nem lövöm le. Egyszer volt rajtam öltöny, az érettségimen 1986-ban, majd egyszer még a húgom esküvőjén. Egyébként még az esküvőmön sem” – fejezte be nevetve a banda frontembere.