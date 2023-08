Családos édesapa volna Szabó Zsófi milliárdos szerelme?

Danny DeVito szír ikertestvére – így emlegették a sokszor kegyetlen netezők azt a férfit, akit a pletykák szerint úgy megbabonázott Szabó Zsófi szépsége, hogy zavarában még arról is megfeledkezett, hogy felesége és gyerekei is vannak.

Szabó Zsófit most egy dúsgazdag üzletemberrel boronálták össze Fotó: Szabolcs László

A Bors elsőként számolt be arról, hogy a műsorvezetőt a szóbeszéd szerint gyengéd szálak fűzik egy nem túl magas, szír származású, idősebb üzletemberhez. A férfiról azóta kiderült: Hublot nevű luxusóra magyarországi márkaboltjában is érdekelt.

Lopott percek külföldön

A Redditen természetesen azonnal beindultak a legpletykásabb felhasználók, és a netezőkre zúdították vélt vagy valós infóikat a párról:

„Szabó Zsófi Danny DeVito szír hasonmásával randizik külföldön. Nézzétek meg az oldalát, az utóbbi időben milyen sok helyről posztolt. Ennek az új, szír származású idősebb úr az oka. Van, ahová magángéppel repül, van, ahová normál járattal, de a kinti randi soha nem marad el. A legutóbb Montenegróban kapták őket lencsevégre, ahogy ölelkezve sétálnak. A fotót ezekben a percekben is árulja a „paparazzo”, akit állítólag az idősödő, pocakos úr kért fel. Ő büszkén vállalná Zsófit, viszont Zsófi nem akarja, hogy nyilvánosságra kerüljön kettejük kapcsolata" – olvasható a portálon.

Árulkodó közös fotók

Ugyancsak felkapták azt a képet, ami még 2022-ben készült Szabó Zsófiról a luxusóramárka egyik rendezvényén. Mivel a tévés az egyik márkanagykövet, így nem is oly meglepő mindez. A rendezvényen együtt fotózták le a családos szír üzletemberrel, valamint a Hublot vezérigazgatójával, Ricardo Guadalupe-pal.

Vége a családi idillnek?

A Bors gyorsan megtalálta a neten Zsófi udvarlóját: Bassam Abouwatfa Damaszkuszban született, a Közel-Keleten, Szíriában. A férfi 1960 óta foglalkozik drága karórákkal és luxusékszerekkel: először Szíriában dolgozott, egy ideje azonban áttette a székhelyét Svájcba. Kiderült az is: a férfi 2015-ben oltár elé vezetett egy gyönyörű hölgyet, Victoriát, akitől több gyermeke is született. Ám egy kommentelő szerint az is elképzelhető, hogy Bassam már nincs is együtt a feleségével, de ezt nem kommunikálják.

„A csávó lehet szétment a nejével azóta, ez nekem kb. féléves infó, akkor még volt family” – írta egy jól informált hozzászóló. Ha mindez igaz, két forgatókönyv lehetséges: Bassam házassága már megromlott, amikor megismerte Zsófit, de az is lehet, hogy a szép tévés kavarta meg az állóvizet.

Bárhogy is volt, Victoria asszony és Bassam úr április végén még együtt pózolt a Hublot egyik rendezvényén, ám nem ez az egyetlen pikáns történés.

Victoriát és Zsófit ugyanis együtt is lencsevégre kapták az ominózus rendezvényen...