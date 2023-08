„Ránk figyel a világ”: Ábel Anitával megtörtént a csoda

Ábel Anita Instagram-bejegyzésében mutatta meg, hogyan fest a Nemzeti Atlétikai Központ, amikor szurkolók ezreitől hangos. A népszerű színésznő-műsorvezető egy jó hétvégi programként indult neki az atlétikai vb-nek, de egy életre szóló élményben volt része. Anita nem is tudta magában tartani a csodálatát, és csak úgy áradozott a képei alatt az arénában szerzett tapasztalatairól és az életérzésről, ami úrrá lett rajta a gigantikus sporteseményen.

Ábel Anita megtapasztalta az atlétikai vb nyújtotta hatalmas élményt (Fotó: Karnok Csaba)

Óriási az érdeklődés

A megosztott képeken láthatjuk, ahogy a műsorvezetőnő a férfidiszkoszvetés selejtezőkörét nézi éppen. Azonnal fel is tűnhet a képekről, hogy kimagaslóan jó a hangulat, hiszen tele van a lelátó emberekkel, és Ábel Anita arckifejezéséből is egyértelmű, hogy nagyszerű élményben volt része. A színésznő nem is hagyta szó nélkül, mindenkivel megosztotta tapasztalatait.

Hatalmas élmény

Nem mindennapi élmény átélni az atlétikai vb energikus lüktetését, még úgy is, hogy ha az ember korábban nem járt ilyen eseményen.

„Tegnap hatalmas élményben volt részem, hiszen kilátogathattam az atlétikai vb-re” – kezdte a színésznő, aki a Hazatalálsz második évadjában is látható lesz.

A hangulat, az energia, az adrenalin annyira érzékelhető volt, hogy az a sok kép és videó, amit készítettem, újra és újra nézve megint odarepít

– fűzte hozzá Anita, akit lenyűgözött az átélt sportesemény.

„Csodás volt, augusztus 27-ig ránk figyel a világ, jó, hogy láthattam” – köszönte meg az élményt a műsorvezetőnő.