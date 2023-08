Pintér Ada egy éve küzd a leválasztással: Én vagyok a kislányom élő cumija

Pintér Ada azon szerencsés anyukák közé tartozik, akik anyatejjel tudják táplálni a csemetéjüket. Akiknek ez valamilyen okból nem megy, sokszor irigykedve tekintenek rájuk, ám a legtöbben bele sem gondolnak abba, hogy bizony az anyatejes táplálásnak bőven vannak hátulütői. A legnagyobb talán a baba elválasztása, amely hónapokig vagy akár évekig is eltarthat. Ada esetében lassan egy éve annak, hogy elkezdte, és minden egyes nap küzd azért, hogy sikerüljön. A 24 órán át látható Instagram-történetben egy rajongója kérdésére mondta el, hol tartanak most kislányával, Freyával.

Most már inkább csak megnyugvás gyanánt szopizik, este elalvásnál szokott és éjszaka. Ha nem vagyok itt este, akkor simán elalszik nélküle is. Éjszaka már neccesebb, ha nem én altatom el vagy nem vagyok vele, ezért hajnalban, amikor hazaérek, akkor egyből fölpattan, nagyon örül és követeli

– magyarázta.

Ada szerint ez már nem a táplálkozásról szól, inkább csak megnyugtatásképpen igényli a kis Freya.

„Mi először a délelőttit hagytuk el, a délutánit másfél éves kora után. Maradt az esti és az éjszakai, nálunk azok a legkritikusabbak. Mivel nem táplálékszerzés gyanánt cicizik, hanem kb. én vagyok az élő cumija, megbeszélem vele, hogy éjszaka nem lesz. Olyankor mondom neki, hogy most elköszönünk a cicitől, és anélkül alszunk el. Pár perc után elkezdem kérdezgetni, hogy felkészült-e. Van, amikor rászorít és mondja, hogy még nem, vagy rázza a fejét. Ilyenkor mondom neki, hogy akkor most vissza fogok számolni, és elköszönünk tőle” – mesélte mosolyogva Ada, aki bízik abban, hogy ezzel a módszerrel hamarosan sikerült „leszoktatni” a kis Freyát a szoptatásról.

Nem szabad trükközni

A laktációs szakértők szerint a szoptatást úgy érdemes korlátozni, hogy csökkentjük az időtartamát. Ilyenkor a figyelemelterelés sokat segíthet, például, ha előveszünk egy mesekönyvet, miközben a kicsi hozzánk bújik. Az is nagy segítség, ha az édesapa veszi át az altatást, illetve ha a megszokott napi rutint megváltoztatjuk. Bocskainé Irci, a Czeizel Intézet IBCLC laktációs szaktanácsadója és a Méhem Gyümölcse weboldal megálmodója szerint trükközni semmiképp nem szabad.

„Egy kétéves gyerek esetében sokkal könnyebb dolga van az anyukának, mint például egy másfél évesnél, ahol még közrejátszik a szeparációs szorongás. Egy kétévessel nagyon jól meg lehet beszélni mindent, de fontos, hogy a fokozatosság elve szerint haladjunk. Emellett érdemes megnézni, mi az, amiben az apuka segíthet, illetve a cicizés idejét, időtartamát kell apránként rövidítenünk” – tanácsolta a szaktanácsadó, s hozzátette, a figyelemelterelést is érdemes alkalmazni, például mesekönyvből való olvasással. Amíg a kicsi figyelme elterelhető, addig biztosan nem sérül a lelke.

Nem érdemes sürgetni

Irci egy fontos dologra is felhívta a figyelmet: megesik, hogy az édesanya a szíve mélyén még nem szeretné megkezdeni az elválasztást, azonban a család és a környezetében élők komoly nyomást gyakorolnak rá.

„A természetes elválasztódás 2 és 5 éves kor között szokott megtörténni, ezt is sok dolog befolyásolja. Fontos megemlíteni, hogy a tévhittel ellentétben még ilyenkor is nagyon sok tápanyag és immunanyag van a tejben, nem igaz, hogy csak vizet tartalmaz. Rengeteg jó oldala van a szoptatásnak, ami ugye nemcsak etetés, hanem a gyermek megnyugtatását is szolgálja, és például a pici a betegségekből is hamarabb meggyógyul, vagy el sem kapja. Nagyon sokszor kiderül, hogy nem is az anyuka szeretné elválasztani, hanem a család megszólja, pedig a WHO is azt javasolja, hogy kétéves korig vagy még azután is szoptasson az anyuka, addig, ameddig az mindkettőjüknek jó” – javasolta a szaktanácsadó. Ám mivel minden anyuka és gyermek egyedi, ezért azt tanácsolja, hogy a szoptatás területén is érdemes segítséget kérni, hiszen akkor lehet igazán jól haladni, ha az anyuka egyénre szabott tanácsokat kap.