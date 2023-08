Mindenki nagyot nézett! Megérkezett a gólya az Olsen ikrek egyikéhez

A gyerekszínészként megismert Olsen ikrek idén már 37 évesek, így időszerű volt, hogy a filmezés után a családi élet kerüljön előtérbe. A TMZ most arról adott hírt, hogy Ashley Olsen anyuka lett. A babaprojektet olyan titokban kezelték, hogy csak most derült ki: a kismama néhány hónappal ezelőtt New Yorkban szülte meg fiát, Ottót, kevesebb mint kilenc hónappal azután, hogy tavaly decemberben férjhez ment Louis Eisnerhez.

Fotó: Nina Prommer/MTI

A kétpetéjű ikrek első szerepüket 9 hónapos korukban kapták a Bír-lak című filmben, felnőve pedig számtalan filmben tűntek fel, és igazi tinibálványokká váltak. Nevüket és képmásukat nemcsak filmekhez és videókhoz adták, hanem ruhákhoz, cipőkhöz, pénztárcákhoz, sapkákhoz, könyvekhez, kazettákhoz, parfümökhöz és sminkekhez, videó- és társasjátékokhoz, babákhoz, poszterekhez, naptárakhoz, sőt még telefonokhoz és CD-lejátszókhoz is. A Mattel Mary-Kate és Ashley divatbabás készleteket állított elő különböző ruhákkal és kiegészítő csomagokkal. Nem csoda, hogy a nővérek 2002 óta szerepelnek a Forbes Celebrity 100-as listáján. 2007-ben együttesen a tizenegyedik leggazdagabb nőként rangsorolták őket a szórakoztatóiparban, körülbelül 100 millió dolláros nettó értékkel.

Érdekes, hogy Mary-Kate Olsen házassága pont a gyerekkérdésen csúszhatott el. A nő szeretett volna saját babát, viszont férjének, Olivier Sarkozynek az előző házasságából már volt gyereke, ezért ő nem akart többet. A másik Olsen iker ezért el is vált a volt francia elnök féltestvérétől.