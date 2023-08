Kiderült, mikor vesznek végső búcsút Sinead O'Connortól

Tragikus hirtelenséggel, 56 évesen elhunyt Sinead O’Connor világhírű énekesnő. Halálhíre megrázta a világot, amiről itt írtunk bővebben.

Fotó: Mohai Balázs

Mint ismert, Sinead O’Connor szívét a tavalyi évben egy súlyos tragédia törte össze. A legidősebb fia, Shane ugyanis miután néhány napra eltűnt, már csak a holtteste került elő. Kiderült, hogy önkezűleg vetett véget az életének.

Azóta az énekesnő vigasztalhatatlanná vált, és valószínűleg ez vezethetett később a halálához is.

Sineadot kedden helyezik örök nyugalomra

Az énekesnő halála miatt Írország-szerte és az Egyesült Királyságban virrasztásokra került sor – számolt be róla a The Sun. A lap információi szerint O’Connor temetése augusztus 8-án, kedden délelőtt 10.30-tól fog kezdődni, amire ezrek fognak elmenni. A gyászmenet a Bray tengerpartján halad majd, ami érinteni fogja az énekesnő otthonát is.