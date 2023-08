Kiakadt az emberekre a népszerű színész Tóth Gabiék válásával kapcsolatban

Valaki most fáj, vagy valakik most nagyon fájnak… bárhogy is, ha egy ember szenved is, nem lökök még rajta… ha van harmadik fél, ha nincs, ez egy nagyon nehéz és kellemetlen dolog… ez nem mindennapi fájdalom. Átéltük már sokan, igaz? Ez nem vicc… ebbe életek futnak bele a falba… ebből földön lehet maradni… ebbe bele lehet roskadni… ebbe az iszonyatos fájdalomba akár fel is lehet adni az életet, vagy el is lehet venni egy másik ember életét…