Kétoldali szívinfarktust kapott az MC Hawer és a Tekknő sztárja

Megdöbbentő hír érkezett MC Hawer és a Tekknő háza tájáról. A két mulatós sztár közül utóbbit, Benyó Mikit hétfő reggel kétoldali szívinfarktus érte. Bár túl van a műtéten, állapota kritikus. Társa és jóbarátja elsőként a Borsnak nyilatkozott.

Fotó: MC Hawer és a Tekknő Facebook-oldala

Koczka Géza, azaz MC Hawer szerint társának óriási szerencséje volt, hogy még időben kórházba került, mert ez sokkal rosszabbul is végződhetett volna.

– Arra kérnénk mindenkit, hogy imádkozzanak érte és szurkoljanak Miki felépüléséért. Reméljük, hogy holnapra már jobbra fordul az állapota. Én sem térek magamhoz a történtek óta, mert pont ő az az ember, aki egészségesen él, soha semmilyen káros szenvedélye nem volt. Egy-két éve voltak problémái, rendszeresen zsibbadt a karja, járt masszőrhöz, és különböző kuruzslókkal próbálta gyógyíttatni magát, de mint az orvosoktól megtudtuk, ezek is már az infarktusnak voltak az előjelei. Miki egyébként pánikbeteg, aminek pont olyan tünetei vannak, mint egy szívrohamnak, azt gondolta, emiatt van a probléma. Míg másnál a pánik váltja ki ezeket a tüneteket, nála fordítva volt, a szíve jelzett, hogy baj van

– fűzte hozzá a mulatós rapper.

Összetart a páros a bajban

Példaértékű az a hozzáállás, amit MC Hawer és a Tekknő egymás iránt vállal.

– Évekkel ezelőtt kötöttünk egy szóbeli megállapodást, ha bármelyikünk egészségével problémák adódnak, a másik egyedül is helytáll. Ezekben a helyzetekben természetesen mindenki ugyanúgy megkapja a gázsiját, mintha ott lenne. Ez most sem lesz másképp, mert biztosítom számára a bevételeink felét – mondta Hawer, majd hozzátűzte, minden szervezőt ezúton szeretne megnyugtatni, a fellépéseket nem mondják le még a történtek után sem. Vagyis Tekknő, azaz Benyó Miki lábadozása alatt is megkapja a gázsit, míg MC Hawer kettőjük helyett egyedül szórakoztatja a nagyérdeműt.

– Mindent vállalok egyedül, persze Miki hiányozni fog a színpadról. Mindenkit arra kérek, hogy szurkoljanak neki és a gyógyulása érdekében legyenek megértőek és türelmesek – nyilatkozta a Borsnak MC Hawer.