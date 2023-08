Itt az első videó: az ifjú Schobert Norbika rapper lett

Ha a szülők híres emberek, akkor bizony a gyerekeknek is szembe kell nézniük a ténnyel, hogy a rajongók őket is figyelik. Ez a nyomás egyes gyerekekre rossz hatással van, másokból azonban a legjobbat hozza ki. A Schobert család Magyarország egyik leghíresebb famíliája: Rubint Réka és Norbi is igazi legendák lettek, és gyermekeiket sem kerüli el a hírnév. Az ifjabb Schobert Norbika most a Szerencsekerék vendége volt, és olyat mutatott, amitől mindenki álla leesett.

Schobert Norbika igazi tehetség

Norbika szakasztott édesapja. A külleme, a mozgása és a beszéde is nagyon hasonlít az idősebbik Schobertra, és amióta önszántából úgy döntött, hogy edzeni kezd, a muszklik és a kockahas szempontjából is hasonlatossá vált apjához. A kis Norbika most azonban egy olyan oldalát csillogtatta meg, amelyet eddig még nem láttunk.

A Szerencsekerék sztárvendége volt a fiú, és ahhoz, hogy nyerjen egy magánhangzót, egy mókás feladatot kellett teljesítenie. T. Danny egyik slágerére kellett rappelnie, ezt a próbát pedig sikeresen ki is állta. Olyan nagy show-t lenyomott Norbi, hogy még Kasza Tibi is ugrálni kezdett, és majdnem az egész stúdió táncra perdült. Norbi előtte beismerte, hogy szokott néha énekelni otthon, bár olyankor mindig egyedül van.