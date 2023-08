Így néz ki most Oszter Sándor birtoka: özvegye először mutatta meg a néhai színész imádott menedékét – Videó

Már lassan két éve, hogy Failoni Donatella elvesztette szerelmét, Oszter Sándort. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész nagy űrt hagyott maga után, amit özvegye azóta se tudott betölteni.

Donatella már lassan két éve, hogy elvesztette imádott férjét Fotó: TV2

Októberben lesz két éve, hogy Oszter Sándor váratlanul rosszul lett a Balatonrendesen található nyaralójukban. Nem sokkal ezután imádott felesége karjaiban meg is halt, Donatella pedig azóta is képtelen bemenni abba a bizonyos szobába. Az özvegy a Mokka stábjának mesélt arról, hogy szerinte ez a fajta gyász sosem múlik el teljesen, illetve azt is elárulta, hogy imádott férje nagyon szeretett a kertben tüsténkedni, ami most rá maradt.

Oszter és Failoni 45 évig voltak házasok, rengeteg mindenben hasonlítottak, mindig tudták, hogy mire is gondol a másik, éppen ezért az özvegynek minden nap hiányzik élete nagy szerelme.

Az asszony mind ez idáig senkit nem engedett be csodálatos birtokukra, most azonban a Mokka stábjával kivételt tett, és megmutatta a néhai színész imádott kis oázisát.