Újabb esküvőre készülnek Palvin Barbiék

Csupán néhány napja mondta ki a boldogító igent Palvin Barbi és amerikai színész szerelme Dylan Sprouse. A ceremóniát ráadásul Magyarországon tartották, Barbi szüleinek birtokán. A násznép felduzzadt az előzetes várakozásokhoz képest, és végül 115 fős volt. Most úgy döntött a modell és szerelme, hogy ősszel meg fogják ismételni az esküvőt Amerikában is.

Barbi és Dylan újra kifogja mondani a boldogító igent /Fotó: Northfoto

Bár hazánkba is ellátogatott Dylan családja is, és néhány amerikai barátjuk is, úgy döntöttek Barbiék, hogy a tengerentúlon - ahol élnek - ott is tartanak egy lagzit, hogy több amerikai rokonuk és barátjuk is el tudjon jönni rá - számolt be róla a Cosmopolitan, amit a Bors szúrt ki. A lap rámutatott, hogy egy nagyobb lélekszámú esküvő lesz az, és ősszel fogják Kaliforniában tartani, de több részlet még nem derült ki a ceremóniáról.