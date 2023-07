Káprázatos! Megjöttek a hivatalos fotók Palvin Barbi álomesküvőjéről - Vajna Timi is hosszászólt

Mint arról lapunk is beszámolt: Palvin Barbara divatmodell a legnagyobb titokban ment férjhez szombaton Magyarországon. A házasságkötésre ideutazott az újdonsült férj, Dylan Sprouse családja is.

Fotó: Northfoto

Zárt körben tartották meg az esküvőt

A nagy napról most megérkeztek az első hivatalos fotók is, amit a vogueweddings Instagram-oldalán mutattak be, íme:

Barbi korábban azt mondta, saját szülei miatt tartja az esküvőt hazájában, holott egyébként színész párjával New Yorkban élnek.

Kizárt dolog, hogy ne Magyarországon legyen az esküvő, a szüleim megölnének

– nyilatkozta viccesen a VMagazine-nak.

Így esett a választás a magyarországi családi birtokra, ahol zárt körben tartották meg a ceremóniát.



Így zajlott az előkészület:

Vajna Timi sem bírta szó nélkül hagyni a csodálatos és meghitt fotókat:

Gyönyörű pár

- írta kommentben.