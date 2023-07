„Olyan embernek hittem, akinek nem kellett volna” – ezért szakított a pasijával Opitz Barbi

Nincs ember a földön, aki követni tudná, mi is történik most Opitz Barbi körül. Minden egy decemberi napon kezdődött, amikor az énekesnő édesanyja azt állította: lányát elrabolta a barátja, Albert. A történetbe aztán gyorsan belekeveredett a rendőrség is, akik a fiút előállították, Barbinak pedig gyorsan a nyomára bukkantak. Azt gondolnánk, hogy ennél már nem lehetne drámaibb a helyzet, holott csak ekkor szabadult el igazán a pokol. A fiatal sztár a nyilvánosság előtt veszett össze az apjával, aki egyáltalán nem nézte jó szemmel a lánya és Albert kapcsolatát. Ekkor már fenyegető üzenetekről is szó volt, ami azt eredményezte, hogy apa és lánya egyáltalán nem kommunikál egymással. Már-már azt hittük, hogy itt pont kerül a történet végére, de nem... Barbara az elmúlt napokban kiposztolta, hogy szakított a pasijával, majd pár órával később már ismét szerelmesen ölelgették egymást.

Háborognak Opitz Barbi rajongói, nem értik kedvencük viselkedését (Fotó: DFP)

Mi az igazság?

A legutóbbi események Barbi körül alaposan felkavarták az állóvizet, tekintve, hogy senki sem tudta, mi az igazság. Egyesek elhitték, hogy szakítottak a fiatalok, mások szerint pedig biztos, hogy együtt vannak, csupán valami félreértés történhetett. Bár magától az énekesnőtől várták a választ, sajnos mindhiába.

Már-már kezdték feladni a reményt, hogy kedvencük megmagyarázza a dolgot, mikor Barbi váratlan bejelentést tett. Instagram-sztorijában tálalt ki a történtekről.

A tegnapi kiírásom abból fakadt, hogy olyan embernek hittem a párommal kapcsolatban, akinek nem kellett volna. Sajnos nem mindenki jóindulatú, de sikerült tisztázni a dolgokat, úgyhogy mondhatni, egy félreértés volt. A lényeg, hogy továbbra is együtt vagyunk

– fogalmazott az Instagram-oldalán Barbi, akit bár a Bors többször is keresett, de nem sikerült utolérniük, azonban a menedzsere a Ripostnak azt nyilatkozta, hogy az énekesnő magánélete továbbra is tabutéma.