„Fogja még bántani...” – Komoly vádakat fogalmazott meg Opitz Barbi édesapja

Opitz Barbi édesapja hiába kereste többször is a lányát és annak barátját, úgy tűnik, ők egyelőre nem szeretnének találkozni a férfival. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy még a békére sem kerül sor egy darabig, hiszen az elmúlt napokban súlyos vádakat fogalmazott meg mindkét fél egymásról. Tamás azzal vádolta meg Albertet, hogy azon a bizonyos decemberi napon elrabolta, fojtogatta a lányát, s attól fél, hogy egy nap meg fogja ölni... Persze erre Barbi is reagált, azt állítva, hogy apjától egész életében tűrnie kellett a terrort, így nincs miről beszélniük...

Fotó: Huszár Gábor

Nem csitulnak a kedélyek Opitz Barbi és családja körül

Már nincs mit titkoljak, beletörődtem abba, ami körülöttem történik…

– kezdte a Borsnak Opitz Barbi édesapja, aki időközben békejobbot nyújtott Barbiéknak, ám ők nem éltek vele. Azóta sem tudja felvenni velük a kapcsolatot.

„Nagyon komoly vádak hangzottak el a részükről, de én akkor is szeretem a gyermekem, ha ő nem tudja, mit beszél. Nem tudja azt sem, mekkora fájdalommal sújtott engem. Érdekes, hogy a másik lányomnak, Ginának más a véleménye. Ő egy okos nő, biológus. Sírva hívott fel, hogy a Barbi hogy mondhatott ilyet rólam, mikor mindig a tenyeremen hordoztam őket, segítettem nekik… Aztán ország-világ előtt meg lettem alázva. De már nem érdekel, mert mint mondtam, szeretem a lányomat, és szeretném vele mindezt tisztázni. Csak sajnos ők még mindig nem jelentkeztek és Barbit sem tudom felhívni” – jelentette ki az édesapa, aki nemcsak gyermekétől távolodott el, de a falujában élők is ellene fordultak. Mint mondja, itt az ideje, hogy elköltözzön onnan.

El kell mennem innen a faluból, mert itt sokan örülnek az én problémámnak. Pedig itt is rengeteg embernek segítettem.

„Ez azonban csak az egyik része… A család egy más téma. Amikor valaki a szeretteiben csalódik, a feleségében, a gyermekében, akkor miről beszélünk?! Foggal-körömmel küzdöttem azért, hogy a családunk együtt maradjon, de mindhiába. Mert akik az ördögnek a leszármazottjai, azok az én családomat keresték meg…” – mondta az apa, utalva lánya választottjára, aki külön is megkereste Albertet, de mindhiába.

Albert nem jelentkezett

Úgy tűnik, egyhamar nem ér véget Opitz Barbiék családi drámája, hiszen Tamás úgy véli, Albert azért nem találkozik vele, mert nem tudja garantálni az énekesnő biztonságát.

„Azóta sem jelentkezett. Nem hívott fel, hogy helló, szeretem a lányodat, soha többé nem fogom bántani. Ezt nem kaptam meg… De tudom, miért. Mert fogja még bántani. Majd egy nap, mikor az emberek látják, hogy Barbit megalázza, bántja, akkor igazat fognak nekem adni. Tudom, hogy ez fog bekövetkezni. Majd a rendőrség is akkor fog nyomozni, ha kinyírta a gyermekemet?!” – tette hozzá feldúltan a férfi, aki reméli, Barbi jobb belátásra tér, és egyszer sikerül leülniük megbeszélni a történteket.