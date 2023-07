Köllő Babett elárulta: „A kedves kollégáim, élükön Majkával persze vissza is élnek a helyzettel"

Köllő Babettnek közszereplőként kardinális kérdés a jó megjelenés. A csinos anyuka sokat edz és egészségesen él, ami meg is látszik hibátlan alakját. Most nagy lépésre szánta el magát az arcával kapcsolatban is.

Forgatáson is viseli

„Régebben már volt fogszabályzóm, nagyjából tíz éve, felül egy állandó, és tiniként egy kivehető, amit persze nem hordtam rendszeresen, mert egy gyerek még nem érti, miért is fontos ez. A mostani konstrukció nagyon menő: átlátszó, és bármikor ki tudom kapni, ha enni akarok, vagy már kell egy kis szünet. Hetente kapok új sínt, így fele olyan gyorsan elérem a megfelelő eredményt, mint egy hagyományos dróttal” – árulta el a Borsnak nyilatkozva Babett, aki híres arról, hogy lelkiismeretes és szabálykövető. Éppen ezért a Sztárban sztár leszek! című TV2-es show-műsor éppen zajló forgatásain sem blicceli el a fogszabályzó viselését. Ezzel persze teret ad a csipkelődésre egyébként is hajlamos zsűritársainak: Majkának, Pápai Jocinak és Tóth Gabinak!

Majka nem kíméli Babettet

„A kedves kollégáim, élükön Majkával persze vissza is élnek a helyzettel” – árulta el nevetve a csinos ítész:

„Mennek a poénok, a froclizás. Rendszeresen kínálgatnak üdítővel, amiről tudják, hogy nagyon kívánom, de ezzel a fogszabályzóval csak vizet ihatok…” – sorolta Babett, aki a Borsnak azt is elárulta: míg a legtöbben nem veszik észre a változást a kiejtésében, Demcsák Zsuzsa, akihez évek óta jár beszédtechnika-órára, rögtön kiszúrta a változást.