Erdélyben tudta meg Tóth Gabi: ismét összejött a csoda

Ahogyan arról már többször is beszámoltunk, Tóth Gabi Erdélyben turnézik. Az énekesnőnek különösen fontos a külhon és a határon túli magyarság, ezért az ilyesféle turnék nagyon közel állnak a szívéhez. Bár lányától és férjétől nagyon nehéz volt az elválás, azért jól érzi magát a székelyek vendégségében, és arra is rácsodálkozott, hogy mennyien szeretik. Most éppen arról számolt be, hogy Erdélyben, Gyergyóban kellett rádöbbennie arra, hogy a koncert napján rossz lesz az idő. Ugyanakkor ez senki nem tántorított el: ismét megtörtént vele a csoda. Rengetegen jöttek el a koncertjére, és együtt énekelték csillogó szemekkel a dalait. Ennél csodálatosabb érzést nem is tudna kívánni Tóth Gabi.

Tóth Gabi hálás a karrierje és családja miatt Istennek

"Bár az időjárás tegnap este nem kedvezett igazán a szabadtéri programoknak, a gyergyói közönséget az eső sem tartotta vissza attól, hogy együtt énekelje velem a legújabb dalomat is. Elképesztő élmény volt ahogy többezer torokból szólt a “ Szabad élet, szabad madár. Jaj de szép , ki szabadon jár”! Látni a csillogó szemű gyerekeket, a sok kedves arcot, és a szívem megtelt hálával. Egyetlen szóval kifejezve: körbeölelt az erdélyi emberek őszinte szeretete. Végtelenül hálás vagyok, hogy eljuthattam Gyergyószentmiklós-ra és találkozhattam az itteni közönséggel. Örökké emlékezni fogok ezekre a pillanatokra és a lelkemben őrzöm ezt a sok szépséget. Köszönjük, Gyergyószentmiklós!"