Itt a bizonyíték! Szent a béke Dudás Miki és a párja közt

Hónapok óta izgalomban tartja a sztárpár a követőiket, hogy együtt van-e még. Dudás Miki és Szigligeti Ivett pedig köszönik szépen, jól vannak, és ennél boldogabbak már nem is lehetnének. A sármos kajakos és szexi modell párja kilenc éve vannak együtt, szerelmükből két gyönyörű gyermek született.

Ennél nagyobb összhang már nem is létezik. Szerelmesen turbékol Dudás Miki és párja – Fotó: RTL Klub



Szent a béke Dudás Miki és párja közt

Alig pár héttel második gyermekük születése után szárnyra kapott a pletyka, miszerint szakíthatott egymással a népszerű kajakos és kedvese. A szemfüles követők észrevették, hogy mindketten kikövették egymást az Instagramon, valamint a közös képeik is lekerültek. Volt, aki azt állítja, szakítottak, de olyan komment is érkezett, miszerint közös házukba nem is költöztek be. A fiatalok egyébként nem tagadták sosem, hogy többször is szakítottak már. Ez még kapcsolatuk hajnalán volt, és azóta megéltek jó pár hullámvölgyet is. Ezek az események szerintük nem befolyásolják azt, ahogyan most élnek.

Mégis újra és újra terítékre kerül, hogy talán nincsenek együtt, hogy Dudás Miki elköltözött a közös otthonukból.

De úgy látszik most szent a béke. A büszke apuka vacsorázni vitte élete szerelmét, mert szülinapja volt, 27 éves lett a fiatal nő. A kajakos által megosztott közös fotóról árad a boldogságuk, a hatalmas Miki büszkén öleli át szexi kedvesét. A közös fotót IDE kattintva tudod megnézni!





Évfordulót ünnepeltek

Nemrég ünnepelték kapcsolatuk 9. évfordulóját a fiatalok.

Először minden egyes napon találkoztunk, bár rengeteg edzésem volt akkoriban, de igyekeztünk legalább kettő között időt szakítani rá. Idővel összeköltöztünk, először a kutya és a gyerekek. Minden szép sorban történt

– emlékezett vissza büszkén az elmúlt kilenc évre Miki.