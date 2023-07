Húsz év után megszerezte a jogosítványát Pikali Gerda

Pikali Gerda sikeres a szakmájában, boldog feleség és édesanya. Természetesen, mint mindenki más, ő sem tökéletes, az ő Achilles-íne a jogsi, ez okozta neki a legnagyobb fejtörést. Már több mint 20 éve próbálja letenni, de a céltól időben egyre messzebb került. Gerda bárhogyan próbálkozott a szervezéssel szoros munkarendjébe nehezen tudta beilleszteni az órákat. Most úgy tűnik, sikerült megtörnie a jeget. A napokban egy fotót publikált, ahol az oktatói mellett áll és büszkén jelentette be, hogy sikeresen levizsgázott. Láthatóan nagyon örült ennek, hiszen rengeteg támogatást kapott a férjétől és az oktatóitól is, hogy megszerezhesse a hivatalos dokumentumot.

Sikeres forgalmi vizsgát tettem ma, amiért csak hálás lehetek Katinak és Ádámnak, az oktatóimnak. Köszönöm a türelmeteket, az odafigyeléseteket, a tudásotokat, hogy végigvezettetek a hosszú úton… Dórinak külön köszönet a sok adminisztrációért, hogy minden annyira flottul ment. Szuper csapat

– írta közösségi oldalán Gerda.

A poszt alatt – amit ide kattintva láthatsz – rengetegen gratuláltak a színésznőnek, többek között kolléganői is, mint például Gregor Bernadett és Mérai Kati.

Pikali Gerda és Rékasi Károly mindenben támogatják egymást. Fotó: Nagy Zoltán





Húsz éve mindig „nekifutott” a jogosítványnak

Pikali Gerda az Abaházi Presszó vendégeként vallott arról, hogy már számtalanszor futott neki a járművezetői engedély megszerzésének. Férje, Rékasi Károly bár mindig támogatja elhatározásában, de úgy gondolja, ideje lenne elengednie a dolgot és tudomásul venni, hogy soha nem lesz jogosítványa.

„Húsz éve próbálkozom és nem sikerül. Ez az egyetlen dolog az életemben, amit valamiért nem tudok megtanulni. Ez még akkor volt, amikor egy évig kellett letenni az összes vizsgát és az utolsó vizsgámon 40 percet kellett vezetnem. 30 percet vezettem és nem engedtek át. Azt mondták kezdjem újra. Húsz éve mindig újrakezdem.”