„Ezt nem adták ingyen!” – Horváth Gréta reagált a külsejét érő támadásokra

Az Ázsia Expressz egykori sztárja a múlt héten osztott meg egy videót az Instagram-oldalán, ami azóta is beszédtéma a kommentelők között, amit Horváth Gréta már nem tűrt tovább.

Horváth Gréta az elmúlt időszakban 25 kilótól szabadult meg, mégis hazugságokat terjesztenek róla az interneten / Fotó: Markovics Gábor

Az influenszer korábbi videója azt hivatott megmutatni, hogy milyen formában van 25 kilós fogyása után, ami mögött egy elképesztően nehéz út van. A bejegyzésből kiderült, hogy Grétának még 2021 végén kellett életmódot váltania, miután inzulinrezisztenciával diagnosztizálták, ami miatt több étel is tiltólistára kerültek nála és a mozgásra is jobban odafigyelt, aminek meg is lett az eredménye. Videójával pedig másokat is ösztönözni szeretett volna a változásra hiszen, ha neki sikerült, akkor másnak is fog, ennek ellenére főleg negatív hangvételben beszélnek róla a kommentelők.

A sztáranyuka, ezért nem tűrte tovább a kéretlen megjegyzéseket és az Instagram-oldalán közzétett egy hosszabb bejegyzést, melyhez több fotót is csatolt. Gréta kifejti, hogy tisztában van azzal, miket írnak róla az interneten és általában nem szokott az ilyenekre reagálni, azonban az nagyon idegesíti, hogy a külsejéről terjesztenek hazugságot.

Ezért kiemelte, azon emberek közé tartozik, akik sosem titkolták, ha rossz passzban voltak vagy éppen plasztikáztattak. A beállított fotóit illetően pedig elmondta, hogy nyilván egészen máshogy fest egy műteremben készült képen, amin fodrász állította be a haját, ő pedig kisminkelte magát, mint egy otthoni szelfi, vagy éppen pillanatfotó, ami még az Ázsia Expressz forgatásán készült róla évekkel korábban.

Szerintetek ha az ember fogy 25 kg-ot és megcsináltatja az orrát, ami nagyon karakteres pont az arcod közepén, és a penge szádat feltöltik, vajon változik-e az arc? Segítek! Naná, hogy más lesz, hát pontosan ezért csináltattam meg, és fogytam is le. Mert nem akarok olyan lenni mint évekkel ezelőtt. Boldogtalan, saját testében elmorzsolt nő, aki folyamatosan próbálja megkeresni a nőiességét. Aki nem mert fotózásra menni, aki nem mert úgy felöltözni, ahogy neki tetszik. Ez egy kemény változás, ami tudatos és élvezem

– folytatta bejegyzésében. Horváth Gréta ezek után azt is elárulta, hogy hamarosan újabb műtermi fotókkal fog majd jelentkezni, ugyanis mostanra megszerette magát, így nagyon élvezi a stúdióban folyó munkát is.

Ezt nem adták ingyen! Kínlódós volt, fájdalmas és rögös. Kár ezt a dolgot is rám ragasztani, mert alaptalan. Nem tudom, melyikőtök nézne ki mesésen egy ázsiai kalandban, ahol ágyat és mosdót sem láttunk sűrűn. Naná, hogy ilyen pusztulat a fejem, hát látom babám én is

– írta, majd elmondta, hogy a posztja első fotóját 10 perccel ébredés után készítette a telefonjával, amin semmilyen retus nincs, leszámítva a kertből beszűrődő természetes fényt.

Nincs harag, csak ne vegyetek egy olyan kalapba, amibe nem szeretnék soha beletartozni! Nem az én ligám

– zárta le végezetül a témát.