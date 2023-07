„Egyre rosszabbul van” – Bruce Willis állapotáról vallott az exbarátnője

Februárban az egész világot sokkolta, amikor kiderült, hogy Bruce Willis felhagy a színészkedéssel, ugyanis afáziával diagnosztizálták. Azóta a színészlegenda visszavonultan él otthonában a családja körében, és nagyon ritkán jön ki az emberek közé, így az állapotáról is keveset tudni. Most azonban korábbi barátnője, Maria Bravo nem bírta tovább a bizonytalanságot és felhívta Bruce feleségét, hogy a férfi állapotáról érdeklődjön.

A színész állapotáról keveset tudni, ugyanis otthonában tartózkodik a családja körében

Fotó: Jim Spellman/Northfoto

Maria és Bruce a 2000-es évek elején alkottak egy párt, azonban Demi Moore-hoz hasonlóan a mai napig jó viszonyt ápol a színésszel. Úgy tűnik Bruce Willis minden exével jó kapcsolatot ápol. Most Maria egy jótékonysági rendezvényen árult el pár szót a színész állapotáról, amelyek aggodalomra adhatnak okot:

Nincs jól. Egyre rosszabb a helyzet. Beszéltem a feleségével Emmával, ez sajnos egy olyan betegség amelynek ilyen a lefolyása, egyre jobban súlyosodik. Sok energiát és sok szeretetet küldök innen is

– zárta rövidre a témát az interjúban a hölgy. Maria korábban is a támogatásáról biztosította a Willis családot, ugyanis amikor kiderült a diagnózis, és ő is az elsők között volt, akik felkeresték Emmáékat, illetve akik az Instagram-oldalaikon is jelezték, hogy mindenben számíthatnak rájuk – szúrta ki a Marca.