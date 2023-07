Drámába fulladt a magyar színésznő nyaralása, sürgősen meg kellett műteni

A nyüzsgő fővárostól távol, egy meseszép tó mellé utazott Trokán Anna. A népszerű magyar színésznő szerette volna kipihenni az elmúlt hónapok fáradtságát. Élvezte a csendet, jókat futott, olvasott, főleg, hogy egyedül volt és kapott pár nap kimenőt a családjától.

Mígnem úgy begyulladt az ínye, hogy őrjítő fájdalmat érzett és nagyon bedagadt az arca. Végül nem látott más megoldást, felkereste a szállásukhoz legközelebbi fogorvosi ügyeletet. A szakember közölte vele a rossz hírt, meg kell műteni, fel kell nyitni az ínyét. Trokán Péter lánya nem tehetett mást, kés alá feküdt.

Amikor a pár napos, gyerekmentes nyaralásodból az utolsó napodat elveszi egy durva ínygyulladás… Irány az orvos, kisműtét

– írta ki közösségi oldalára.

Instagram-oldalán a beavatkozás után eltorzult fejjel jelentkezett be, mutatva, hogy még alig bír beszélni és dagadt az arca is. Azt is elárulta, hogy a kisebb operáció jól sikerült, megmentette őt egy nagyobb bajtól.

Fotó: Instagram





Megvált gyönyörű, hosszú hajától

A színésznő úgy látszik, hogy szereti sokkolni az embereket, egyszer megmutatta durva, lila foltokkal teli hátát is. Akkor kiderült, hogy nem sérült meg, csak a köpölyözés nyomai láthatóak rajta. Pár hónapja pedig úgy döntött, megválik ikonikus hosszú hajától, ami a védjegye is volt. S bár több kritikát is kapott érte akkor, nem bánta meg a drasztikus lépést. Egyelőre az esze ágában sincs, hogy hosszú hajkoronát növesszen.