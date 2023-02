Hoppá! Megvált gyönyörű, hosszú hajkoronájától a magyar színésznő – Fotó

Trokán Anna nem volt szívbajos, csak egy pillanatig bánta hosszú hajfürtjeit, amik a fodrász padlóján landoltak. A gyönyörű magyar színésznő úgy érezte, változásra van szüksége, drasztikus átalakulást akart.

Évek óta fontolgatta, hogy megválik hosszú hajától Fotó: TV2

Megvált hajkoronájától

A gyönyörű színésznőnek utoljára gyermekkorában volt rövid haja. Trokán Annát, ahogy testvérét, a szintén népszerű Nórát is úgy ismerte meg az ország, hogy gyönyörű, hátközépig érő barna hajuk van. Mint ahogy édesanyjuknak, Papadimitriu Athinának is védjegyévé váltak hosszú tincseik. Talán még nem is látta őket soha a nagyközönség fiúsabb frizurával, ezért is lepett meg sokakat most Anna drasztikus átváltozása. A lapozgatós posztban mutatott egy gyermekkori igazolványképet is, ahol utoljára volt látható rövid hajjal.

Vártam vele pár évet, most jobban örülök neki, mint az útlevél fotózáson

– írta a fotókhoz a színésznő.

Egyébként egyszer már rászánta magát a drasztikus lépésre, de akkor csak oldalt felnyíratta a séróját 30. születésnapja apropóján.



Orvos akart lenni

A ma már boldog édesanya Annának sokáig esze ágában sem volt a színészi pályán követni édesapját, Trokán Pétert és édesanyját, Papadimitriu Athinát. Teljesen más szakmát képzelt el magának.

Tizenhat éves volt, amikor meggondolta magát. Az édesanyja, Athina sokszor vitte magával őt és a húgát, Nórát színházba. Sokat nevetgéltek, kifestették magukat, szaladgáltak a színpadon, és olyan természetesnek tűnt nekik, hogy ez egy jó dolog

